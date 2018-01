Asteroid verfehlte Erde nur knapp

Artikel per Mail weiterempfehlen

Überraschend entdeckte das Catalina Sky Survey Programm der US-Weltraumbehörde NASA in Arizona am Donnerstag einen Asteroiden, der etwa 2,5 bis 5,5 Meter groß ist. Sieben Stunden später verfehlte er die Erde nur knapp – zumindest in astronomischen Maßen.

«2018 DB», wie er genannt wurde, kam unserem Planeten auf 38.895 Kilometer nahe. Das ist ungefähr die Distanz, in der Satelliten um die Erde kreisen.

(L'essentiel/jm)