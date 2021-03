New Yorkerin entdeckt Wohnung hinter Spiegel

Die New Yorkerin Samantha Hartsoe ist mit einem Tiktok-Video viral gegangen. In ihrer Mietwohnung spürte sie, wie ihr im fensterlosen Badezimmer kalte Luft entgegenkam. Egal, wie hoch sie die Heizung einstelle, veränderte sich die Zimmertemperatur kaum, so ein Bericht von «CBS-Local».

Das Tiktok-Video zeigt, wie Hartsoe dem Ganzen auf die Spur geht. Auf einmal stellt sie fest, wie sich der Badezimmerspiegel bewegt. Entschlossen nimmt sie den Spiegel ab und entdeckt dahinter ein Loch: «Ich brauche Antworten», erklärt die New Yorkerin. Hartsoe zieht sich dann eine Schutzmaske und eine selbstgebastelte Stirnlampe an und quetscht sich durch das Loch. «Was, wenn jemand dort wohnt?», fragt sie in die Kamera.

Hinter dem Loch verbirgt sich eine Wohnung mit mehreren Zimmern, haufenweise Müll, alte Möbel und Kartonschachteln. Mit einem Hammer zum Schutz erkundigt sich die Tiktokerin in der verborgenen Wohnung. Auch eine Wasserflasche entdeckt sie dort. «Es gibt ein Lebenszeichen hier drin», kommentiert sie den Fund.

Mittels einer Treppe gelangt sie sogar in ein anderes Stockwerk. «Das scheint eine komplett andere Wohnung zu sein», so Hartsoe. Danach klettert sie wieder zurück in ihre Wohnung: «Ich habe überlebt!» Sie kündigt an, am nächsten Tag ihren Vermieter anzurufen, und ihn auf das verborgene Apartment aufmerksam zu machen.

