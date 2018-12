Zwei Tote bei Explosion in Touristenbus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der Explosion einer Bombe bei einem Touristenbus nahe den Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind am Freitag nach offiziellen Angaben zwei vietnamesische Staatsangehörige getötet worden. Zehn vietnamesische Touristen und zwei Ägypter wurden verletzt.

Ein selbstgebauter Sprengsatz sei kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) an einer vielbefahrenen Straße nahe der bei Touristen beliebten Pyramiden von Gizeh explodiert, teilte das Innenministerium am Freitagabend in der Hauptstadt Kairo mit. Bei den zwei Todesopfern handle es sich um vietnamesische Staatsangehörige.

Busfahrer und Reiseführer verletzt

In dem Bus waren den Angaben zufolge 14 vietnamesische Touristen unterwegs. Auch der ägyptische Busfahrer und der ägyptische Reiseführer wurden demnach verletzt.

Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. Immer wieder kommt es in Ägypten zu Angriffen auf Touristen. Die Reisebranche des Landes leidet darunter sehr.

Egypt: Another footage for the exploded bus, which targeted tourists near to Giza pyramids at the ring road. pic.twitter.com/3UMF21eSYZ— Mohamed Kassab (@MeKassab) 28. Dezember 2018

(L'essentiel)