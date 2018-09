Schwere sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Münchner Oktoberfest läuft noch keine Woche, doch die Polizei ist schon im Dauereinsatz. Teils schwere sexuelle Übergriffe wurden gemeldet. So griff ein 27-jähriger Tourist einer 20-Jährigen an die Brust und zerriss bei einem zweitem Versuch einer anderen ebenfalls 20-Jährigen das Oberteil ihres Dirndls, so berichtet von derstandard.at. Weiter heißt es, ein Besucher griff unter den Rock einer Besucherin, diese übergoss ihn mit dem Inhalt ihres Maßkruges. Der Mann schlug die Frau daraufhin mit seinem Krug und flüchtete. Sie musste von Sanitätern behandelt werden.

Ein Mann drängte sich zu einer betrunkenen Frau in die Toilette, woraufhin er festgenommen wurde. Ein weiterer Mann wurde aufgegriffen, als er aus einem Gebüsch stieg, wo eine teils nackte, alkoholisierte Frau lag. Er wurde zunächst festgenommen, da die Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung keine Angaben zum Vorfall machen konnte, wurde er jedoch wieder freigelassen. Weitere Ermittlungen seien nötig.

(L'essentiel/fss)