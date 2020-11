Mysteriöser Riesen-​​Penis verschwindet über Nacht

Am 1. Mai vor über vier Jahren erschien über Nacht ein riesiger Holzpenis auf dem Berg Grünten im Allgäu. Niemand weiß bis heute, wie das hölzerne «Gemächt» damals auf den Berg gekommen ist oder wer der Urheber des eigenwilligen Kunstwerkes ist.

So plötzlich wie er auf dem 1737,9 Meter hohen Bergrücken erschienen ist, ist der Holzpenis nun wieder verschwunden. Lediglich ein Stumpf und Holzspäne seien übrig geblieben, so heißt es auf ntv. «Jemand muss ihn in einer Nacht-und-Nebel-Aktion umgesägt haben», wird die Pächterin der nahen Grüntenhütte in der Allgäuer Zeitung zitiert.

Mangels Eigentümer der Skulptur sieht sich auch die Polizei zur Untätigkeit verdammt, schließlich gebe es keinen Geschädigten.

(L'essentiel)