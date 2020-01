Mann schluckt Stier-​​Viagra – 3 Tage Erektion

Eigentlich wollte der Mann aus Mexiko, dessen Namen und Alter nicht veröffentlicht wurden, einer 30-Jährigen nur seine Standfestigkeit beweisen. Am Ende landete er aber mit einer Dauer-Erektion in einem Krankenhaus und musste sich einer Notoperation unterziehen. Er hatte seit drei Tagen durchgängig eine Erektion.

Wie die Zeitung La Republica berichtet, wurde der Mann in das Klinikum von Reynosa, einer Stadt an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas eingeliefert. Dort erzählte der Mann den Ärzten, dass er zuvor Viagra-Tabletten geschluckt hatte. Allerdings waren die Tabletten nicht für den Menschen, sondern zur Anregung von Stieren zur Besamung gedacht.

«Stier-Viagra» entfaltet volle Wirkung

Da ausgewachsene Bullen aber bekanntlich viel mehr Gewicht auf die Waage bringen, war die Wirkung des «Stier-Viagras» auf den Mann dementsprechend stärker. Er bekam zwar eine Erektion, diese wollte aber einfach nicht mehr abklingen und begann fürchterlich zu schmerzen. Er musste daraufhin notoperiert werden.

Man is hospitalised with ‘three-day erection after taking sexual stimulant used for breeding bulls’ in Mexico https://t.co/dpqcb9yeZl