Fotograf hält unheimliches Wetter-​​Phänomen fest

Feuerwerk? Fabelwesen? UFOs? Aliens? Was Sie hier sehen ist nichts dergleichen. Aber alleine, dass Sie es sehen können, ist schon etwas ganze besonders. Denn bei den unheimlichen Lichtern handelt es sich um sogenannte «rote Kobolde» (auch «Sprites» genannt).

Einem Fotografen aus den USA ist es nun gelungen, das seltene Wetterphänomen festzuhalten. Paul Smith konnte gleich mehrere Aufnahmen anfertigen. Die «roten Kobolde» sehen zwar relativ klein aus, können aber aus einer Wolkendecke heraus bis in eine Höhe von über 100 Kilometern nach oben ausschlagen. Meist ähneln sie einer schmalen Stichflamme, manchmal auch einem Atompilz.

Da die Erscheinungen selten vom Boden aus zu sehen sind, stammen die ersten gesicherten Aufzeichnungen darüber aus der Zeit nach Beginn der Luftfahrt. Erst relativ spät, ab 1989, machten Wissenschaftler mit Flugzeugen gezielt Jagd auf die «roten Kobolde».

Wie die rötlichen Entladungen genau entstehen, ist deshalb noch immer nicht genau erforscht. Die derzeit gängigste Theorie besagt, dass sich über der Wolkendecke besonders heftiger Gewitter ein starkes Spannungsfeld aufbaut, das sich von selbst entlädt.

Grafik zur Entstehung von "Elfen" und "roten Kobolden" ("Sprites") (Quelle: NOAA, gemeinfrei)

Die «roten Kobolde» treten übrigens oft mit einer anderen Erscheinung gemeinsam auf. Auch sie ist nach einem Fabelwesen benannt. Bei den sogenannten "Elfen" (siehe Grafik oben) handelt es sich um ringförmige Lichtblitze, die sich in einem Radius von bis zu 500 Kilometern innerhalb eines Sekundenbruchteils ausbreiten.

Weitere Fotos der «roten Kobolde» von Paul Smith:

Last night ( 4/21/2019) I saw my first ever sprite by eye , and this was it. I traveled to shoot over storms in central Kansas with small expectations. It turned into one of the biggest sprite storms I have ever witnessed with 3 naked eye sightings. #okwx @breakingweather pic.twitter.com/uFkbanAPnL — Paul Smith (@PaulSmi45427335) April 23, 2019

Multiple column sprites line up above an angel sprite in my last sprite lightning capture from the night of 4/17/2019 . An uncropped image on the 50mm about 20 minutes before being clouded over. Anadarko, Oklahoma. #okwx #APOD @JimCantore @emilyrsutton @MichaelSeger pic.twitter.com/gXNlPMKucZ — Paul Smith (@PaulSmi45427335) April 21, 2019

Mis-spelling in first post . Scott Currens and Blake Brown pic.twitter.com/tPoaG4ZKnf — Paul Smith (@PaulSmi45427335) April 24, 2019

Another sprite lightning capture from 4/17/19 over Oklahoma. This was taken from Anadarko. Storm was north of Enid . A surreal experience with towering storms to my east , intermittently blocking out the moonlight. Still more images to work through #okwx @breakingweather pic.twitter.com/WUG9aOKXPh — Paul Smith (@PaulSmi45427335) April 19, 2019

(L'essentiel/rcp)