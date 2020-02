Siebenjährige erstarrt langsam zu Stein

Rajeshwari kann sich nur unter Schmerzen bewegen, ihre Beine, Arme und der Oberkörper sind von der Krankheit betroffen. Die seltene und unheilbare Krankheit verdickt die Haut und lässt sie wie starke Schuppen aussehen. Es handelt sich um eine Verhornungsstörung, die auch als «Fischschuppenkrankheit» bekannt ist.

Betroffene leiden neben Bewegungsschwierigkeiten und Schmerzen oftmals auch an der Gefahr der Überhitzing, da die Haut kaum mehr Schweiß absondern kann. Zudem können sich in den Falten der Schuppen Infektionen bilden. Die Krankheit wird meist von einem Elternteil vererbt, kann aber auch durch andere Gesundheitsprobleme ausgelöst werden.

«In Bezug auf die Forschung hat es keinen größeren Durchbruch gegeben. Derzeit hat die Wissenschaft keine Heilung für diese Krankheit», sagt Satyaki Ganguly, der die Krankheit am All India Institute of Medical Science in Raipur untersucht.

(L'essentiel)