Opa, Sohn und Enkel sterben in Teich

Das Unglück ereignete sich tschechischen Medienberichten zufolge am späten Montagabend, gegen 22.40 Uhr in der kleinen Gemeinde Lhota bei Příbram, etwa 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Prag.

Der Großvater der Familie hatte demnach bei der Kontrolle einer defekten Tauchpumpe einen Stromschlag erlitten. Bei dem Versuch, den Verunglückten zu retten, sprangen offenbar auch der Sohn und der noch minderjährige Enkel des älteren Mannes ins Wasser – und wurden ebenfalls tödlich verletzt.

«Ich sah sie am Rand treiben»

Der Schock bei Angehörigen und Nachbarn sitzt tief. Besonders bei Oma Vlasta K., die die Leichen ihrer Liebsten im Teich entdeckt hatte: «Ich kam von der Arbeit nach Hause und hörte die Pumpe laufen und summen, also zog ich sie aus der Steckdose. Die Hunde bellten an dem Tor, das wir zum Teich hatten. Ich nahm eine Taschenlampe und sah dort alle drei am Rand treiben», schildert die Frau unter Tränen dem Nachrichtenportal Blesk.cz.

Sie versteht die Welt nicht mehr: «Mein Mann war Elektriker. An dem Kabel war sicher alles in Ordnung, so wie es sein sollte». Das bestätigen auch die Ermittler der Polizei. Gegenüber TN.cz schilderte Vlasta K. später, dass sie die Pumpe erst vor knapp einem Jahr in einem Hobby-Markt gekauft hatten. Nun gilt es zu klären, ob es in dem Gerät selbst einen Defekt gegeben hat.

(L'essentiel/rcp)