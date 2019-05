Was geschah mit Tuong An (6)?

In Deutschland rätseln derzeit Ermittler über einen sonderbaren Fall: Am Samstagnachmittag war die sechsjährige Tuong An N. mit ihrem Vater in einem Möbelhaus in Potsdam. Um 15.30 Uhr verlor er seine Tochter aus den Augen. Sie fuhr getrennt vom Rest der Familie mit dem Lift, ihr Vater sah sie noch aussteigen. Doch dann blieb das Mädchen mit vietnamesischen Wurzeln verschwunden. 22 Stunden später entdeckte die Beamtin eines Suchteams das Kind weinend auf einer Treppe an einem Bürgersteig.

Doch wie kam sie dahin? Der Polizei gegenüber erklärte Tuong An, sie sei «geklaut» worden. Tatsächlich konnte sie die Beamten sogar zum Haus ihres Entführers bringen, das keine 900 Meter von der Treppe liegt, auf der Tuong An gefunden worden war. In der Wohnung wurde ein 58-Jähriger verhaftet. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie Markus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, gegenüber der Bild erklärt.

Verdächtiger wurde noch nicht vernommen

Laut dem Portal schlief der Verdächtige, als die Beamten bei ihm eintrafen. Er habe unter Alkoholeinfluss gestanden und sich bei der Verhaftung eingenässt.

Tuong Ans Familie ist froh, dass die Tochter wieder da ist: «Das Wichtigste ist: Tuong An geht es gut. Bis auf eine kleine Verletzung am Knie. Was da passiert ist, wissen wir nicht», erklärte die Mutter gegenüber dem Portal. Eine ärztliche Untersuchung soll jedoch gezeigt haben, dass das Mädchen missbraucht worden ist.

Der Verdächtige konnte bisher noch nicht vernommen werden. Ihm drohen mindestens zwei Jahre Haft. Tuong An soll von geschulten Ermittlern befragt werden. Ihre Mutter sagt, die Polizei habe sie gebeten, sie nicht darauf anzusprechen oder zu fragen.

(L'essentiel/vro)