Erhöhter THC-​​Gehalt – Lidl ruft Hanf-​​Eistee zurück

Die Supermarktkette Lidl ruft mehrere Produkte auf Hanf-Basis zurück, weil in ihnen ein erhöhter Gehalt an THC gemessen wurde. Der Konsum kann also unerwünschte (oder vielleicht aber auch erwünschte) Nebenwirkungen mit sich ziehen. Vom Verzehr wird jedenfalls offiziell abgeraten.

Konkret geht es um das hanfhaltige Lebensmittel «Solevita Hanf Tee 0,75» des Herstellers Hermann PF Getränke GmbH. Der Produktrückruf warnt vor möglichen Stimmungsschwankungen und Müdigkeit. «Aufgrund dessen sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Lebensmittel nicht verzehren.»

Auch normaler Tee betroffen

Den erhöhten THC-Gehalt weisen nur die Eistees mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.07.2022 und 13.07.2022 auf. Gleiches gilt für den «Mogota Hanftee» des Herstellers Mogota d.o.o. mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2022. Auch hier wurde ein erhöhter Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) festgestellt.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl sofort reagiert und das betroffene Lebensmittel aus dem Verkauf genommen. Das Lebensmittel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Hanföl ebenfalls

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl verursacht worden ist. Die Hersteller Hermann PF Getränke GmbH und Mogota d.o.o. entschuldigen sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Wenig später wurde bekannt, dass auch das «Vita D’or Bio Hanföl kaltgepresst 250 ml» des Herstellers P. Brändle GmbH einen erhöhten THC-Gehalt aufweist und deswegen vom Produktrückruf umfasst ist.

