Artikel per Mail weiterempfehlen

Grausamer Verdacht in Mönchengladbach (D): Ausgerechnet sein eigener Vater (29) soll für den gewaltsamen Tod eines erst sechs Wochen alten Jungen verantwortlich sein. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Wie Ermittler in Nordrhein-Westfalen am Dienstag erklärten, soll sich der Vater durch den kleinen Ben in seinen täglichen Gewohnheiten eingeschränkt gefühlt haben. Er habe nicht mehr bis mittags schlafen können, daher habe er angefangen, das Kind zu quälen, sagte ein leitender Kriminalbeamter bei einer Pressekonferenz.

Mutter wollte Arzt aufsuchen

Die Misshandlungen sollen bereits vier Wochen nach der Geburt von Ben angefangen haben. Als die Mutter mitbekam, dass es dem Säugling aufgrund seiner inneren Verletzungen immer schlechter ging, habe sie einen Arzt aufsuchen wollen. Doch dazu kam es nicht mehr: Der Vater beschloss, das Kind in der Nacht zum vergangenen Donnerstag zu töten. Eine Obduktion ergab, dass Ben durch Erstickung starb.

Wie der Vater sitzt auch die Mutter des Kindes (30) mittlerweile in Untersuchungshaft. Sie soll von den Misshandlungen ihres Partners gewusst und trotzdem nicht eingegriffen haben.

(jt/L'essentiel)