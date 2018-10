Kind gesteht den tödlichen Holzklotz-​​Wurf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntagnachmittag war in einer Großwohnsiedlung, im Märkischen Viertel in Berlin, ein 8-Jähriger von einem Baumstumpf erschlagen worden.

Der Junge wollte gerade in die Pedale seines Fahrräder treten, als er von einem etwa 50 Zentimeter langen und 35 Zentimeter breiten Holzklotz am Kopf getroffen wurde. Er verstarb noch vor Ort. Auch sein Cousin wurde verletzt.

Verdächtiger soll ermittelt worden sein

Zunächst war nicht klar, ob der Baumstumpf aus großer Höhe aus einem Hochhaus auf den Jungen gefallen war oder absichtlich geworfen wurde. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein.

Wie «Bild» am Dienstag erfuhr, soll mittlerweile ein Verdächtiger ermittelt worden sein. Dabei soll es sich um ein zehnjähriges Kind aus der Nachbarschaft handeln, das die Tat laut Staatsanwaltschaft Berlin zwischenzeitlich eingeräumt hat.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren bereits am Montag von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen.

PM: Baumstamm tötet 8-jährigen Jungen pic.twitter.com/RVtDHDJkIL — GenStA Berlin (@GStABerlin) 16. Oktober 2018

(L'essentiel/dmo)