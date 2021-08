Bombenbastler wird durch eigenen Sprengsatz verletzt

In einem Einfamilienhaus im 22. Wiener Gemeindebezirk erfolgte am Dienstagvormittag eine Bombendetonation. In dem Gebäude sollen sich laut «Kurier» zwei Personen aufgehalten haben, ein Mann soll durch die Explosion an der Hand verletzt worden sein. Er soll an einem Sprengsatz in Form einer Rohrbombe gebastelt haben. Ob es sich um einen Unfall oder eine absichtliche Detonation handelte, wird zurzeit noch abgeklärt.

Nach der Explosion wollte der Bombenbastler das Gebäude nicht gleich verlassen. Die Polizei konnte ihn schlussendlich aber davon überzeugen. Es wurde bereits Untersuchungshaft angeordnet, wie der «Kurier» weiter schreibt. Die Ermittlungen laufen nun auf Hochtouren. Denn in dem Haus wurde noch weiteres verdächtiges Material gefunden wie Wasserstoff oder Peroxide. Der Verdächtige ist nicht polizeibekannt.

