Dieser Crash kostet Millionen

Bei diesem Verkehrsunfall blutet allen Sportwagen-Fans das Herz! Laut der Polizei passierte der Crash zwischen einem Bugatti Chiron und einem Porsche 911 GTS Cabrio bereits vergangene Woche am Gotthardpass in der Schweiz.

Mehrere Fahrzeuge waren gerade in einer Kolonne unterwegs, als der Fahrer des 1.500 PS starken Bugatti für ein Überholmanöver die Fahrspur wechselte. Zum gleichen Zeitpunkt hatte aber auch der Porsche-Fahrer direkt vor ihm zum Überholen angesetzt.

Massen-Crash

Der Bugatti knallte daraufhin von hinten in den Porsche und löste dadurch eine Massenkarambolage aus, an der noch ein weiteres Auto sowie ein Wohnmobil verwickelt waren. Bei dem Verkehrsunfall erlitt eine Frau erhebliche Verletzungen, sie musste in ein Krankenaus gebracht werden.

Laut der Polizei beträgt der Sachschaden 3,4 Millionen Euro. Alleine der Bugatti Chiron kostet neu rund drei Millionen Euro. Von dem Sportwagen gibt es weltweit nur 500 Stück. Der Porsche hat einen Neupreis von 140.000 Euro.

(L'essentiel/wil)