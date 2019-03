Hundebesitzer bindet Welpen brutal das Maul zu

Puppy is left with serious wounds after cruel owner put a tiny rubber ring around its muzzle to 'stop it barking' https://t.co/FeyuKOwWwz — Daily Mail Online (@MailOnline) 11. März 2019

Weil ihn das Bellen seines kleinen Hundes gestört hatte, griff ein Mann in der chinesischen Stadt Liaoyang zu einer drastischen Maßnahme. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, band er dem Tier einen Gummischnur so eng um das Maul, dass sich der Ring in das Fleisch des Pudelwelpen fraß. Ein Passant hatte das verletzte Tier ausgesetzt auf der Straße gefunden.

Der Tierfreund brachte den Vierbeiner sofort zu einem Tierarzt, wo der Ring entfernt und die Wundes des Hundes versorgt wurden. Anschließend adoptierte der Mann den Pudel.

Nach Angaben des Blattes soll es in jüngster Vergangenheit in Chengdu zu ähnlich grausamen Vorfällen gekommen sein: Ein Tierarzt soll in der Stadt Hunden die Stimmbänder entfernt haben, weil sich auch deren Besitzer an ihrem Bellen gestört haben.

