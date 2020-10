Das zweitletzte WC im Weltall ist kaputt

Auf der Internationalen Raumstation (ISS) ist bei zwei neuen Pannen zeitweilig die Sauerstoffversorgung und das Klo im russischen Segment des Außenpostens der Menschheit ausgefallen.

Über die neuen Zwischenfälle informierte der Kosmonaut Anatoli Iwanischin die Flugleitzentrale bei Moskau. Mit den Sanitäranlagen und der Sauerstoffversorgung hatte es schon mehrfach Probleme gegeben. Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos teilte am Dienstag mit, dass die Crew alle Probleme behoben habe und alle in Sicherheit seien.

Zuletzt gab es auch ein Leck, über das Luft ausgeströmt war. Es wurde gestopft. «Alle Systeme der Station arbeiten plangemäß. Nichts bedroht die Sicherheit der Mannschaft oder den Flug der ISS», teilte die Behörde im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

