Mehrere Tote bei Geiselnahme in Salem

Bei einer Geiselnahme in einem Haus in Salem im US-Bundesstaat Oregon sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Notruf erreichte die Polizei am Montag gegen 12.30 Uhr (Ortszeit). Mehrere Schüsse sind demnach gefallen.

Die Polizei spricht von mehreren Toten – unter ihnen ist auch der Täter. Die genaue Anzahl der Opfer wird nicht genannt. Auch die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel/Nadine Wozny)