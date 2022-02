Zwei Autofahrer von Bäumen erschlagen

Ein 37 Jahre alter Mann ist in Deutschland in seinem Auto Opfer des Orkantiefs «Ylenia» geworden. Er war am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf in Niedersachsen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Ein weiterer Autofahrer kam auf einer Landstraße bei Südharz in Sachsen-Anhalt ums Leben. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des 55 Jahre alten Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. Der Mann starb noch am Ort des Unfalls im Kreis Mansfeld-Südharz, wie es hieß.

(L'essentiel/DPA)