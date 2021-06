Leopard verschleppte und tötete Vierjährige

Das Drama ereignete sich vergangenen Donnerstag in der Nähe der nordindischen Stadt Srinagar. Ein Leopard soll sich einem Wohngebiet genähert und ein vierjähriges Mädchen angegriffen haben.

Medienberichten zufolge spielte das Kind gerade auf dem Rasen vor dem Haus, als es von der Raubkatze attackiert wurde. Der Leopard verschleppte das Mädchen anschließend in den Wald und tötete es. Das berichtet unter anderem «The Independent».

Die Familie des Mädchens erstattete umgehend Anzeige, weil sie die Vierjährige nicht finden konnten. Daraufhin wurde eine große Suchaktion von Wildtierhütern und der örtlichen Polizei eingeleitet.

Am Freitag dann der traurige Fund: Die Leiche des Mädchens wurde in einem Waldstück gefunden. Aufnahmen zeigen, wie das tote Kind aus einer nahe gelegenen Gärtnerei getragen wird. Der Großvater der Vierjährigen brach in Tränen aus, als sich alle um das Mädchen versammelten.

«Sie war unsere Prinzessin», erklärte er. Man habe die Regierung immer wieder über die Wildtiere informiert. «Das ist ein sehr trauriger Zustand. Ich appelliere an die Behörden, in Zukunft die Sicherheit der Einheimischen zu gewährleisten», so der Großvater weiter.

Immer wieder seien zwei Leoparden in der Gegend gesichtet worden sein, aber nichts wurde unternommen. Es ist nicht der erste Vorfall einer tödlichen Tierattacke in dem Bundesstaat. So sollen Bewohner in der Vergangenheit neben Leoparden auch von Bären angegriffen worden sein.

Bei einem Leoparden-Angriff in der Stadt Kulgam wurden im Mai mindestens acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Einheimischen töteten die Raubkatze.

