«Schlechteste New Yorker Wohnung» kostet 1650 Dollar

Ein kleines Zimmer ohne Küche und Bad für 1650 US-Dollar empört Nutzer auf Tiktok. Das virale Video mit dem Titel «Das schlechteste Apartment New Yorks» hat bereits 2,6 Millionen Likes. Gepostet wurde es auf dem Account «Newyorkcityrealtor».

Der Macher des Videos ist Cameron Knowlton, ein Immobilienmakler. Er wollte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nicht verraten, wo sich die Einzimmer-Wohnung befindet. Bekannt ist nur, dass sie sich in Greenwich Village befindet. Wem das Apartment gehört, und wer es für den Wucherpreis vermietet, ist geheim. Wie auf dem Video zu sehen ist, hat in der Wohnung lediglich ein Bett oder ein Schrank Platz.

Solche Einzelzimmer-Wohnungen sind in New York keine Seltenheit. Über ein eigenes Badezimmer verfügen sie nicht, doch gibt es Gemeinschaftsduschen für die Mieter. Diese befinden sich wie bei Jugendherbergen meist auf dem Gang, so auch beim «schlechtesten Apartment von New York».

Gute Chancen, einen Mieter zu finden

Laut Knowlton sollte die seit Oktober freistehende Wohnung dennoch schnell einen Mieter finden. «Greenwich Village ist eine der begehrtesten Wohngegenden der Welt, darum wird es bestimmt Leute geben, die das Apartment mieten wollen», so Knowlton. In Greenwich Village können aber auch viel geräumigere Studios mit Bad und Küche zu ähnlichen Preisen gemietet werden.

Auf Tiktok haben sich Nutzer über das kleine Zimmer amüsiert. «Das Badezimmer ist bei der nächsten Starbucks-Filiale zu finden, ein paar Blocks weiter.» Oder: «Die Leute meinten wirklich, wir machen Witze, wenn wir sagen New Yorker Wohnungen sind so klein wie ein Kleiderschrank.»

(L'essentiel/20minutes/lub)