Forscher entdecken 700 Kilometer lange Mega-​​Blitze

Als «Megaflash» bezeichnet die WMO die beiden Blitze, die als neue Rekordträger gelten. Am 31. Oktober 2018 zuckte einer am Himmel über Brasilien auf und legte dann 709 Kilometer zurück. Der bisherige Streckenrekord lag bei einem Blitz über den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2007 bei «nur» 321 Kilometern. Die «extremen» Wetterphänomene hätten bisherige Rekorde einfach pulverisiert, so die WMO.

WMO has recognized 2 new world records for a single #lightning #megaflash

Longest distance: 709 km (440.6 miles), #Brazil, 31.10.2018

Longest duration 16.7 seconds, #Argentina, 4.3.2019

DOUBLE the previous records

Verified with new satellite lightning imagery technology pic.twitter.com/DfG9NUrjEl — World Meteorological Organization (@WMO) June 26, 2020

Auch die Dauer des längsten Blitzes hat sich verdoppelt. Über Argentinien wurde am 4. März 2019 ein Blitz gemessen, der 16.730 Sekunden lang gedauert hatte. Geprüfte Satelliten-Aufnahmen zeigen die Phänomene, die Aufnahmen postete die WMO auf Twitter. «Blitze sind eine große Gefahr, die jedes Jahr viele Menschenleben kosten», warnt die Organisation zudem in den sozialen Medien.

This image captured on Halloween 2018 by the GOES-R Geostationary Lightning Mapper shows the new world record megaflash of the greatest extent for a single lightning flash, designated today by @WMO. https://t.co/hiTxf9DbkI @NOAASatellites pic.twitter.com/5hS6fRImQW — NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) June 25, 2020

(L'essentiel/rfi)