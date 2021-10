19-​​Jährige wurde auf Spielplatz vergewaltigt

Auf einem Spielplatz in Schwandorf (Bayern) ereignete sich am 6. Oktober ein Sexualdelikt gegen eine 19-jährige Frau. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Der 17-jährige Tatverdächtige befindet sich in Haft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg konsumierten die Frau und der Mann, in den frühen Morgenstunden des 6. Oktober, gemeinsam Alkohol auf einem Spielplatz in Schwandorf Stadtteil Krondorf. Gegen 4.55 Uhr nahm der 17-Jährige dann Handlungen an der 19-Jährigen vor, die nach derzeitiger Sachlage den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllen.

Polizist mit Hund unterwegs

Nachdem der Täter von der Frau abließ, konnte diese flüchten. Sie traf kurze Zeit später auf einen Polizeibeamten der privat mit seinem Hund unterwegs war. Die 19-Jährige schilderte dem Beamten was ihr passiert sei, der daraufhin umgehend seine Kollegen informierte.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nur wenige Minuten nach der Tat im Stadtgebiet Schwandorf durch Beamte der Polizeiinspektion Schwandorf vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und führte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch.

Haftbefehl erlassen

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Amberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg, noch am 6. Oktober, einen Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigten. Dieser befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

