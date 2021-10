Brite wegen CBD-​​Öl zu 25 Jahren Haft verurteilt

Im Auto des britischen Fußballtrainers Billy Hood (24) fanden Polizisten vier kleine Fläschchen mit je fünf Millilitern Cannabis-Öl für E-Zigaretten. Das CBD-Öl wird aus Cannabis gewonnen, enthält aber kein berauschendes THC, es ist in Großbritannien sowie in Luxemburg legal. Nicht aber in Dubai, wo es zum Vorfall kam. Laut «Independent» nahmen die Beamten Hood sofort fest.

Er sei aufgefordert worden, ein Geständnis in arabischer Sprache zu unterschreiben. Als er sich geweigert hätte, sei er in eine Zelle gesperrt worden, sagt Radha Stirling von der Organisation «Detained in Dubai», auf Deutsch: Inhaftiert in Dubai, zu britischen Medien.

Verhaftet wegen Hotelbewertung

Nach vier Tagen im Gefängnis habe er dem Druck nachgegeben und das Papier unterschrieben. Ihm sei gedroht worden, dass er sonst das Gefängnis nie wieder verlassen könne, so Stirling. Trotzdem wurde er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Seit seiner Verhaftung im Januar verbrachte Hood bereits neun Monate hinter Gittern. «Erzwungene Geständnisse sind üblich in Dubai», sagt Stirling, die Hood und seine Familie unterstützt. «Es wurden in Dubai auch schon Ausländer wegen verschreibungspflichtiger Medikamente verhaftet oder sogar wegen negativer Hotelbewertungen», sagt sie.

Die Familie trifft das Urteil hart. «Ich kann nicht darüber sprechen, ohne dass mir die Tränen in die Augen steigen. Es ist zu schwer, das zu verarbeiten», so seine Mutter gegenüber britischen Medien. Hood wohnt in Dubai und arbeitet dort als Fußballtrainer. Er trainierte sechs bis sieben Mal pro Woche Kinder und Jugendliche . Einer der Hauptgründe, warum Wood in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen war, war die Fortsetzung seiner Trainer-Karriere.

Cannabis-Öl gehörte Freund

Das Cannabis-Öl sei nicht einmal seines gewesen, gab er bei der Festnahme bekannt. Es soll einem Freund gehören, der ihn besuchen kam. Seine Mutter Breda Hood (55) ist überzeugt: «Er hat nie mit Drogen zu tun gehabt, niemals.» Auch der Drogentest sei negativ aufgefallen.

Seine Angehörigen wollen nun gegen das Urteil vorgehen. Dabei bekommen sie Hilfe von der Organisation «Detained in Dubai». Auch das britische Außenministerium sagte seine Unterstützung zu. Zudem sammelt die Familie Geld für die Prozesskosten über eine Spenden-Seite. Von den benötigten 20.000 Pfund kamen bereits mehr als 11.000 zusammen.



