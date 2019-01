Paar erwischt Crewmitglieder im Bett

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für Bobby und Mary Jackson war es die erste Kreuzfahrt ihres Lebens – und wahrscheinlich auch die letzte. Die beiden Briten wollten eine Thailandreise machen, doch als sie gerade ihre Kabine auf einem Schiff der Norwegian Cruise Line beziehen wollten, vertrieb eine Begegnung in ihrem Zimmer erstmal die Urlaubsfreude: Sie überraschten ein anderes Paar in flagranti – beim Sex.

«Ich war entsetzt. Die beiden hatten Sex auf dem Bett unserer Kabine. Ich habe die Tür sofort wieder geschlossen», sagt der 62-jährige Bobby gegenüber britischen Medien. Ein Mitarbeiter, der das Paar zu ihrer Kabine begleitet hatte, meldete den Vorfall seinen Vorgesetzten.

«Wir sind nicht prüde, aber die ganze Situation war einfach irrsinnig. Ich war traumatisiert und musste erstmal ein Glas Wasser trinken», erinnert sich der Brite. Als das ältere Paar sich von dem Schock erholt hatte und später in ihre Kabine zurückkehrte, war der Mann allerdings immer noch da. «Zwei von der Crew überzeugten ihn schließlich, zu gehen. Ich fragte sie, ob sie ihn kennen und sie sagt, dass er an Bord arbeite», sagt Bobby Jackson.

Gutscheine als Entschädigung

Nach diesem unglücklichen Start war das Elend der beiden aber noch nicht am Ende. Als Ausgleich für ihre Unannehmlichkeiten erhielten die beiden einen Gutschein über 100 Britische Pfund, den sie an Bord ausgeben konnten. Allerdings wurde daraus nichts, denn nach den ersten beiden Tagen wurde Mary Jackson krank und bekam vom Bordarzt Antbiotikum sowie Bettruhe und direktes Sonnenlicht-Verbot verordnet. Deswegen musste sie die meiste Zeit in der Kabine verbringen.

Wieder Zuhause schrieben die beiden der in Florida ansässigen Firma, was alles passiert war und bekamen als Ausgleich wieder einen Gutschein – diesmal über 200 Britische Pfund – den sie bei einer zukünftigen Kreuzfahrt verbrauchen könnten. Norwegian Cruise Line versicherte jedoch, dass eine interne Untersuchung durchgeführt würde und das «angemessene Sanktionen» gegen den Mitarbeiter verhängt würden. Zudem würde man sich bei dem Paar wieder melden, um eine Einigung zu finden.

(L'essentiel/joc)