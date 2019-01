Wal wird am Strand von Mallorca zerstückelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

‍Mit Hilfe von Naturschutz und Experten des Palma Aquarium wird aktuell der tote Wal, der am Samstag vor Cala Millor angespült wurde, zerlegt und abtransportiert. Das Tier ist 15,4 Meter lang und soll obduziert werden. #Mallorca #Wal #CalaMillor #Meer @PalmaAquarium https://t.co/lu0TwwyZjo — Mallorca Insider (@InsiderMallorca) 28. Januar 2019

Seit Sonntagvormittag versuchen die spanischen Behörden ein angeschwemmtes Finnwal-Weibchen abzutransportieren. Vergeblich. Wie ein Beamter gegenüber mallorquinischen Medien erklärt, seien die Maschinen nicht darauf ausgelegt Wale zu transportieren. Das Tier ist nämlich 15 Meter lang und rund sechs Tonnen schwer.

Nun soll festgestellt werden, woran der Meeressäuger gestorben ist. Antoni Grau, Meeresschutzgeneraldirektor der Balearen-Regierung, vermutet, dass der Wal mit einer Schiffsschraube zusammengestoßen sei. Das würde die vielen Schnittwunden an der Schwanzflosse erklären, so Grau. Die Obduktion wird nun direkt am Strand stattfinden. Im Anschluss soll der Wal zerstückelt und letzten Endes abtransportiert werden. Ein Sichtschutz wurde bereits errichtet, um Schaulustige fernzuhalten.

Der Wal wurde bereits am Samstagabend um 22 Uhr entdeckt. Zudem Zeitpunkt soll das Tier laut mallorquinischen Medienberichten noch am Leben gewesen sein. Passanten alarmierten den Notruf. Der Wal habe schwer geatmet und stark geblutet. Gegen vier Uhr morgens sei er gestorben.

(L'essentiel/slo)