Hund versteht nicht, dass sein Kumpel tot ist

Das traurige Ende einer Freundschaft unter Hunden aus Huancayo in Peru bricht derzeit Millionen Menschen auf der ganzen Welt das Herz. Auf einem rührenden Video ist zu sehen, wie ein Straßenhund versucht, seinen toten Kumpel wieder «aufzuwecken». Der Vierbeiner wurde zuvor von einem Auto totgefahren.

Doch sein Freund möchte das einfach nicht wahrhaben. Mehrfach tippt er den am Boden liegenden Hund mit seiner Vorderpfote an und zieht an ihm. Er setzt sich auch zu ihm und weicht ihm nicht mehr von der Seite.

Hund nimmt Abschied

Nach einer Weile scheint der Straßenhund dann aber doch zu begreifen, dass er seinem Freund nicht mehr helfen kann und er tot ist. Daraufhin nimmt er von ihm Abschied und beginnt leise zu jaulen.

Bilder und Video von der herzzereißenden Geschichte wurden am 16. Dezember in der Facebookgruppe «Sociedad Protectora de Animales Sueño compartido» veröffentlicht. Der Hund war laut dem Tierschutzverband dabei nicht der einzige Streuner, der an diesem Tag totgefahren wurde. Auch drei weitere Vierbeiner wurden bei Unfällen getötet.

(L'essentiel/red)