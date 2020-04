Löwen genießen den Lockdown ohne Touristen

Auf seiner Patrouille durch den Nationalpark traute Parkaufseher Richard Sowry seinen Augen kaum. Nur etwa fünf Meter von ihm entfernt lag ein Rudel Löwen auf der Straße. Normalerweise würde diese voller Touristen sein und die Löwen nicht in Sicht. Da der Kruger-Nationalpark, einer von Afrikas größten Wildreservaten, aber seit dem 25. März wegen des Coronavirus Lockdowns für Touristen gesperrt ist, haben die Löwen die Straßen für sich erobert, wie BBC berichtet.

Mindestens acht Löwen und einige Jungtiere schliefen ungestört auf dem Asphalt, wie der «Guardian» berichtet. Die älteste Löwin dieses Rudels soll 14 Jahre alt sein, «was sehr alt ist für eine Löwin», wie Sowry zu BBC sagt.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp. Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA— Kruger National Park (@SANParksKNP) 15. April 2020

«Raubkatzen und Wasser sind keine Freunde»

«Löwen sind sich Personen in Fahrzeugen gewohnt», so Sowry. «Sie fürchten sich eher vor Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Wäre ich also auf das Rudel zugegangen, hätten sie mich nicht so nah ran gelassen.»

Normalerweise sehe der Parkaufseher die Tiere nur in kälteren Winternächten auf den Straßen schlafen, wenn der Asphalt noch Restwärme abstrahlt. Es sei jedoch eine Gefahr für die Löwen, wenn sie die Straße als sicheren Ort empfinden würden.

Aber: «Kruger ist ein wilder Park. Er war schon immer wild und ist es immer noch», sagt Sowry. Er wollte mit den Fotos den Menschen in dieser Situation eine Freude machen. Isaac Phaala, Mediensprecher des Kruger-Nationalparks sagte zur «BBC»: «Normalerweise verweilen die Löwen wegen dem Verkehr in den Büschen. Aber sie sind sehr klug und genießen die Freiheit ohne uns.»

Auf die Frage wieso das Rudel anstatt im weichen Gras auf dem harten Asphalt liegt, beantwortet Phaala mit dem Regen am Vortag: «Der Asphalt war trockener als das Gras. Raubkatzen und Wasser sind keine Freunde.»

Löwen und Hyänen auf dem Golfplatz

Bereits anfangs Woche hat Jean Rossouw, Präsident des Skukuza Golf Clubs, der sich innerhalb des Nationalparks befindet, ebenfalls ein Rudel Löwen entdeckt. Zusammen mit einigen Hyänen spazierten sie über die grünen Wiesen des Golfparks. Einige Löwinnen tranken von den Teichen, andere jagten die Hyänen, berichtete der «Guardian».

Even as the sun rises, without all our human visitors, the urge to sing the 'lion sleeps tonight' is just a whim away, a whim away, a whim away! ©️ Jean Rossouw; Skukuza Golf Club , Kruger National Park@SANParks pic.twitter.com/M9XiagVqjX— Kruger National Park (@SANParksKNP) 13. April 2020

Auch in den USA genießen die Tiere ihre menschenfreie Zeit seit dem März. Im kalifornischen Nationalpark Yosemite tummeln sich auf einmal viele Bären. Der Park hat seit dem 20. März geschlossen. Seither habe es praktisch keine Menschen, dafür viele Bären auf den Straßen und an Straßenrändern.

(L'essentiel/jab)