Millionen Kaution für den Killer-​​Cop festgelegt

Derek Chauvin, der Polizist, der sein Knie über acht Minuten lang auf George Floyds Genick drückte, ist am Montag erstmals vor Gericht erschienen. Der Richter legte eine Kaution von 1,25 Millionen US-Dollar fest. Sofern sich Chauvin an gewisse Auflagen hält, soll die Kaution nur eine Million betragen, wie CNN berichtet. Der Polizist wurde wegen Mordes und Totschlags angeklagt.

Einem entsprechenden Dokument zufolge wurde dabei festgesetzt, dass der Angeklagte den Bundesstaat nicht verlassen und nicht als Polizist arbeiten dürfe. Außerdem ist es ihm demnach verboten, Kontakt zu Floyds Familie zu haben, auch muss er seine Schusswaffen abgeben.

Anwalt nimmt Mandant in Schutz

Auch die anderen am tödlichen Einsatz beteiligten Polizisten wurden inzwischen angeklagt. Einer von ihnen, Thomas Lane, wurde von dessen Anwalt gegenüber Medienvertretern in Schutz genommen. «Er sah nicht tatenlos zu, wie Floyd erstickt», sagte der Anwalt Earl Gray gegenüber NBC: «Er tat, was er für richtig hielt.»

Demnach sei Lane erst vier Tage als Offizier im Einsatz gewesen als sich der Polizeieinsatz mit George Floyd ereignete. Lane soll die Beine von Floyd festgehalten haben und als dieser sagte, er könne nicht mehr atmen, fragte Lane seinen Vorgesetzten Derek Chauvin, ob sie ihn wegen der Atemprobleme umdrehen sollen. Chauvin verneinte dies jedoch.

(L'essentiel)