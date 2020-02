Sturm Dennis schüttelt Fähre durch

All credit to the skill of our Masters and one to consider for those pressing CalMac to take more risk. Safety of our passengers and crew is always our top priority @CalMacFerries https://t.co/2v3abp1o70— Robbie Drummond (@Robbie_Calmac) February 15, 2020

Dennis ist am Freitag auch über den Hafen der schottischen Gemeinde Ardrossan gefegt. Böen von knapp 130 km/h brachten das Schiff dabei kräftig ins Schwanken, wie ein Video eines Einheimischen zeigt. Trotz der beängstigenden Bilder ging er anschließend selbst an Bord. Die See sei «ein bisschen rau» gewesen, sagte er später zu «BBC».

Bei den unwirtlichen Bedingungen, die im Video zu sehen sind, versuchte die Crew im Hafen anzulegen. Keine einfache Aufgabe, weshalb sie später auch für ihre Arbeit gelobt wurde. Der Direktor des Fährbetriebs Calmac schrieb auf Twitter: «Alle Anerkennung für das Können unserer Kapitäne und etwas zum Nachdenken für jene, die Calmac dazu drängen, mehr Risiken einzugehen. Die Sicherheit unserer Passagiere und der Crew hat immer oberste Priorität.»

Rekord-Sturm

Bis Sonntagmittag zählte das britische Umweltamt eine Rekordzahl von fast 600 Flutwarnungen. Sturm- und Flutwarnungen gab es vom Süden Schottlands bis Wales im Südwesten von England. In Aberdaron, im südlichen Wales, wurden Windgeschwindigkeiten von 150 km/h gemessen.

British Airways und die Billigfluglinie Easyjet strichen am Sonntag Hunderte Flüge, am Vortag hatte Easyjet bereits rund 230 Flüge annulliert. Mehrere Sportveranstaltungen wurden ebenfalls vorsorglich abgesagt.

(L'essentiel/vro/sda)