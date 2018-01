Schwangere beißt Vergewaltiger in den Penis

Eine schwangere Frau hat in Südafrika ihrem Vergewaltiger in den Penis gebissen. Die Polizei sucht nun via Twitter nach einem Mann mit Wunden im Unterleib.

#sapsMP Members of #SAPS White River are looking for a man with a severely injured private part who is alleged to have raped a 3-month pregnant woman. Anyone with info, please Constable Solly Mabuza on 082 730 7590 or Crime Stop number on 08600 10111. SWhttps://t.co/h1reGbVwMv pic.twitter.com/ANByc9tRRW— SA Police Service (@SAPoliceService) 9. Januar 2018

Die Kliniken in der nordöstlichen Provinz Mpumalanga wurden von den Behörden aufgefordert, Männer mit schweren Bissverletzungen im Genitalbereich der Polizei zu melden, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Die schwangere Frau war laut Polizei am Montag in der Nähe des Krüger-Nationalparks mit ihrem fünfjährigen Sohn per Autostopp unterwegs, als zwei Männer in einem weißen Toyota sie mitnahmen und danach bedrohten und über sie herfielen. Einer der Männer vergewaltigte sie mit gezücktem Messer vor den Augen ihres Kindes. Nachdem die Frau ihren Peiniger gebissen hat, flohen die Männer.

Zwischen April 2016 und März 2017 verzeichnete die südafrikanische Polizei rund 40.000 Vergewaltigungsfälle – über 100 pro Tag. Die Dunkelziffer dürfte jedoch höher liegen. Laut Studien führen nur 10 Prozent der Fälle zu einer Verurteilung.

(L'essentiel/nag)