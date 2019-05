Als Mama die Polizei rief, brachte sie der Sohn um

Artikel per Mail weiterempfehlen

Familiendrama am Dienstagabend in Swisttal-Weilerswist bei Bonn: Ein 30 Jahre alter Man soll seine Mutter (60) und seinen Vater (62) mit einem Messer getötet haben. Um 20.09 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, getätigt von der Frau. Sie sagte, dass ihr Sohn gerade ihren Mann attackiere. Kurz danach brach das Gespräch ab.

Beamte der Polizei Euskirchen eilten zum Tatort, einem Einfamilienhaus. Dort fanden sie die Frau und ihren Ehemann leblos vor. Beide starben an massiven Stichverletzungen.

Der Sohn des Ehepaars wurde noch am Tatort in seinem Zimmer festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, konnte bei ihm sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wird derzeit vernommen und soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

(L'essentiel/Red)