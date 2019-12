Penisfische sind in Kalifornien gestrandet

I love news but I hate news? https://t.co/DN49ixaGlN — Zachary Kussin (@zacharykussin) December 12, 2019

Penisfische, in der asiatischen Küche insbesondere in China, Japan und Korea sehr beliebt, kommen an der amerikanischen Küste eher selten vor. Und doch sind am 6. Dezember Tausende davon am kalifornischen Drakes Beach, nördlich von San Francisco, gestrandet, wie die Daily Mail berichtet.

Eigentlich handelt es sich bei den Geschöpfen um eine Art Wurm. Was sie besonders macht: sie sind penisförmig. Der sogenannte Urechis unicinctus ist vom südlichen Oregon bis zur Baja California anzutreffen. Die meisten Beobachtungen werden jedoch zwischen Bodega Bay und Monterey gemeldet, so der Biologe Ivan Parr, der über das Phänomen für Bay Nature schrieb.

(fj/L'essentiel)