Schönheits-​​OP – Amerikaner gefiel sich nicht auf Zoom

Im Sprechzimmer einer eleganten Klinik für plastische Chirurgie in der Innenstadt von Washington, D.C. nimmt Hudson Young unter den zufriedenen Augen seines Chirurgen seine Maske ab. Wie eine wachsende Zahl von Amerikanern entschied er sich inmitten der Covid-19-Pandemie für einen chirurgischen Eingriff zur Verbesserung seines Aussehens.

Dies, weil er sich bei der zunehmenden Anzahl von Videotelefonaten nicht mehr gefiel. Die Corona-Pandemie und das Homeoffice ermöglichten ihm, sich zuhause zu erholen — ohne bei der Arbeit zu fehlen.

«Als ich mich das erste Mal auf Zoom sah, dachte ich: Oh, igitt», sagt Young, der sich im Oktober 2020 zum ersten Mal einem Lifting, einer Augenlidoperation und einem Laser-Resurfacing unterzog.

Enttäuscht von seinem Kamera-Bild

«Es ist etwas Neues, mehrere Stunden am Tag auf sein Gesicht schauen zu müssen, und es gibt Grenzen, was man mit guter Beleuchtung und guten Winkeln machen kann», sagt der 50-Jährige und er ist bei weitem nicht der einzige, der von seiner Videoreflexion enttäuscht ist.

«Die Pandemie im Allgemeinen hat allen Zeit gegeben, einen Schritt zurück zu machen und sich um diese Dinge zu kümmern», sagt auch Ana Caceres. Sie nutzte die Tatsache, dass sie in der Corona-Zeit von zuhause aus arbeiten konnte, für eine Schönheitsoperation.

Genesung in Quarantäne oder Home-Office

In ihrem Elternhaus am Stadtrand von Washington, D.C., konnte sie sich nach ihrer Brust-Operation im Dezember 2020 erholen. «Ich musste mir in der ganzen Zeit keine Auszeit nehmen, ich konnte vom Bett aus mit meinem Laptop weiterarbeiten», so die 25-Jährige.

Laut der «American Society of Plastic Surgeons», die unter den beliebtesten Eingriffen Botox- und Dermalfiller-Injektionen, Brustvergrößerungen und Fettabsaugungen aufführt, sind die virtuellen Konsultationen bei Chirurgen in den USA seit Beginn der Pandemie um 64 Prozent gestiegen.

Augenlider und Hals stören am meisten

«Wir haben definitiv einen Anstieg der Anzahl von kosmetischen Eingriffen gesehen, die die Leute machen wollen, die direkt mit Zoom zu tun haben», bestätigt Dr. Somenek, der einen Anstieg von 50-60 Prozent feststellt. «Der am meisten nachgefragte Eingriff ist der Eingriff am oberen Augenlid oder am Hals. Weil die Leute sehen, dass es vor der Kamera hängt oder wie ein Doppelkinn aussieht».

