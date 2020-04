Der Eisbär käme als letztes auf die Schlachtbank

Auch Tierparks und Zoos müssen in Zeiten der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Aus dem Tierpark Neumünster in Schleswig-Holstein ist nun eine Liste an die Öffentlichkeit gelangt, in der die Reihenfolge der Notschlachtungen der tierischen Parkbewohner festgelegt ist, für den Fall, dass sich die Lage für den Park nicht ändert. Das berichtet der deutsche Nachrichtensender NTV.

Der 3,60 Meter große Eisbär Vitus sei der letzte auf der Liste, wie die Zoodirektorin Verena Caspari in dem Artikel zitiert wird. Begründet wird die angedachte Maßnahme mit dem Ausbleiben der Einnahmen durch Besucher. «Wir sind ein Verein. Wir bekommen keine städtischen Gelder, und alles, was wir bis dato an Landesgeldern beantragt haben, ist noch nicht eingetroffen», wird sie weiter zitiert.

(L'essentiel)