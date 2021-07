Infolge des Klimawandels und der Regenwaldabholzung gibt ein großer Teil des Amazonasbeckens mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre ab als er aufnimmt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlichte Studie brasilianischer Wissenschaftler.

Demnach gibt insbesondere der östliche Teil des Amazonas deutlich mehr von dem Treibhausgas ab als er bindet – vor allem in der Trockenzeit. Eigentlich sind die tropischen Regenwälder dafür bekannt, CO 2 zu absorbieren – und gelten deshalb als wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel.

Zwei Faktoren spielen eine Rolle

Die Forscher nahmen für ihre Studie zwischen 2010 und 2018 insgesamt 600 Luftproben auf verschiedenen Höhenlagen. Bei der Auswertung stellten sie fest, dass im nordwestlichen Teil des Amazonas genauso viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, wie Wald und Böden speichern – im östlichen Teil hingegen nicht.

Den Wissenschaftlern zufolge sind mehrere Faktoren für diese Entwicklung verantwortlich. «Abholzung und Walddegradierung verringern die Fähigkeit des Amazonas, als Kohlenstoffsenke zu fungieren», schreiben die Studienautoren. So kommt es im Amazonas immer wieder zu Brandrodungen, um Fläche für Viehzucht und Landwirtschaft zu schaffen.

Tropischer Regenwald nimmt besonders viel CO₂ auf

Auch der Klimawandel hat zu der Verschlechterung beigetragen: Die Temperaturen in der Trockenzeit sind im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um fast drei Grad gestiegen.

Intakte Ökosysteme – insbesondere der Amazonas – spielen eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. In den vergangenen 50 Jahren haben Pflanzen und Böden mehr als ein Viertel der CO₂-Emissionen absorbiert. Der tropische Regenwald nimmt besonders viel CO₂ auf, etwa die Hälfte dieser Wälder liegt im Amazonasbecken.

Dramatische Folgen

Was droht, wenn der Regenwald des Amazonas zerstört, skizzierte ETH-Professor Tom Crowther bereits im vergangenen Jahr angesichts des brennenden Waldes (siehe Video oben) : «Wenn der ganze Amazonas stirbt, leben wir auf einem Planeten, auf dem wir nicht mehr leben möchten. Es droht ein Klima-Kollaps: Das CO₂ in der Luft würde sich fast verdoppeln. Es wäre massiv wärmer, die Wasserzyklen wären absolut katastrophal, wir hätten riesige Dürren und riesige Überschwemmungen. Hinzu käme der Verlust von Millionen von Tierarten.»

Wozu die Veränderung des Klimas führen kann, sieht man nicht nur bei Extremwetter, sondern laut Forschenden der Universität Cambridge, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der University of Hawaii in Manoa auch an der Corona-Pandemie. Ihrer im Fachjournal «Science of the Total Environment» erschienenen Studie zufolge, hat der Klimawandel den Lebensraum für Fledermäuse deutlich vergrößert und damit zur aktuellen Pandemie beigetragen. Denn Fledermäuse sind bekannte Reservoirtiere für Coronaviren.

