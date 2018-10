Dieser Fahrradfahrer ist der «Held von Mallorca»

Beim verheerenden Unwetter auf Mallorca starben zwölf Personen. Darunter ist auch die zweifache Mutter Joana Llitere (40). Sie war mit ihrer Tochter Ursula (7) und Sohn Artur (5) im Auto unterwegs, als die Fluten sie im Kreisverkehr Richtung Son Carrió mit voller Wucht überraschten.

Augenzeugen berichten, dass es der Frau mit Hilfe eines Fahrradfahrers gelungen sei, die Siebenjährige aus dem Wagen zu ziehen. Dann versuchte die Frau, ihren Sohn zu retten. Doch da wurde das Auto vom Wasser weggerissen. Die Frau ertrank im Innern des Autos. Der Junge wird immer noch vermisst. Man hat bislang nur seinen Rucksack gefunden.

«Wer ist der Held von Mallorca?»

Der damals unbekannte Helfer brachte das siebenjährige Mädchen derweil in Sicherheit nach Son Carrió. Bevor er ging, gab er lediglich an, aus Deutschland zu stammen und Daniel zu heißen.

Angehörige der Familie starteten nach der Katastrophe die Suche nach dem Mann, um sich für seine lebensrettende Hilfe zu bedanken. Bald schon titelten Lokalzeitungen: «Wer ist der Held von Mallorca?» Der Mann solle sich melden, damit man den Kontakt herstellen könne.

Jetzt ist der «Held von Mallorca» aufgetaucht: Daniel Thielk aus Brandenburg war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle.

«Sie hat mich nicht mehr losgelassen»

Gegenüber RTL erzählt er, dass er es geschafft habe, «die Kleene» aus dem reißenden Strom zu ziehen. «Sie hat mich gar nicht mehr losgelassen», so Thielk.

Danach habe er sich mit der Kleinen vor den Wassermassen in einen Schuppen gerettet. Zwei Stunden lang hätten sie dort ausgeharrt.

Er will das Mädchen gern wiedersehen – wenn auch nur, um ihr das T-Shirt zurückzugeben, das er ihr im Tausch gegen seinen Pulli ausgezogen habe. «Es war ja alles total durchnässt.»

Er sei im Übrigen kein Held, sagt Thielk.

Deutscher Reporter ums Leben gekommen

Auf Mallorca sind derweil die Aufräumarbeiten im Gang. Noch immer werden Menschen vermisst: Neben dem fünfjährigen Artur zwei weitere Personen.

Insgesamt starben zwölf Menschen in den Sturzfluten, darunter drei Deutsche. Bei Letzteren handelt es sich um ein deutsches Ehepaar, das nach Informationen des Notdienstes der Balearen seinen Wohnsitz auf Mallorca hatte, sowie einen Journalisten aus Niedersachsen. Der Reporter war demnach auf der Insel in den Ferien und wollte eine Freundin vom Flughafen abholen. Dort kam er aber nie an. Die Freundin und eine Nachbarin haben den Mann mittlerweile identifiziert.

Drei Tage nach der Katastrophe auf der Ferieninsel will sich das spanische Königspaar am Freitag selbst ein Bild von der Lage machen. König Felipe werde am Morgen zunächst in Madrid die Militärparade anlässlich des spanischen Nationalfeiertages abnehmen und am Nachmittag mit Königin Letizia auf die Balearen-Insel fliegen, berichteten Medien unter Berufung auf Informationen aus dem Königshaus.

(L'essentiel/gux)