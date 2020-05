Verlobtes Pärchen seit Wochen vermisst

Merkwürdiges Verschwinden: Im US-Bundesstaat North Carolina werden zwei junge Frauen vermisst. Die beiden Amerikanerinnen wurden das letzte Mal am 15. April gesehen. Eine Mitbewohnerin meldete sie bei der Polizei als vermisst, nachdem sie drei Tage lang nicht mehr nach Hause gekommen waren, wie das US-Magazin «People» schreibt.

Bei den Frauen handelt es sich um ein Pärchen im Alter von 25 und 27 Jahren. Sie hatten sich erst vor wenigen Monaten verlobt. «Wir versuchen zu ermitteln, mit wem die Frauen Kontakt hatten und wohin sie gefahren sind», sagt der Polizeivorsteher von Wilmington in North Carolina. Man gehe zur Zeit nicht davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.

«Es ist ja normal, dass die Familie nicht über alles informiert ist»

Die Familien der jungen Frauen hingegen befürchten das Schlimmste: «Ich habe ihre engsten Freunde kontaktiert und sie sagten, Paige hätte einige von ihnen auf Facebook blockiert. Es ist ja normal, dass die Familie nicht über alles informiert ist, aber nicht die engsten Freunde», so die Schwester der Vermissten.

Doch sind die Frauen möglicherweise auf einen Roadtrip gegangen, ohne sich bei ihrer Mitbewohnerin abzumelden? An einer solchen These zweifelt die Polizei, da eine der Frauen ihr Handy im Haus zurückgelassen habe. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie einen längeren Ausflug geplant hatten. Die letzte Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt, wie sie gemeinsam das Haus verlassen und in einem grauen Auto der Marke Dodge davon fahren.

(L'essentiel)