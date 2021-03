Studentin hält tödliche Krake in der Hand

Sie sind so klein, dass sie auf einer Handfläche Platz haben, schwimmen am liebsten in Ufernähe im tropisch warmen Wasser vor Bali und sind mit leuchtend blauen Ringen gemustert: Blaugeringelte Kraken sind die idealen Tiere, um sie auf Ferienvideos zu präsentieren.

Blaugeringelte Kraken sind aber auch: Hochgiftig! Die süßen kleinen Tiere setzen bei Bissen das Nervengift Tetrodotoxin in einer Dosis frei, die reicht, um 26 Erwachsene zu töten. Wer von einer solchen Krake gebissen wird, spürt zuerst kurz nichts, bis dann innerhalb von zwei Stunden die Atmung aussetzt.

«Wir haben uns nichts dabei gedacht»

Dass Blaugeringelte Kraken vielleicht doch nicht die besten Selfie-Tiere sind, lernte auch Studentin Kaylin Phillips – allerdings erst, nachdem sie eines der Tiere auf ihrer Handfläche gehalten hatte. Als sie auf Tiktok ein Video davon postete, wie sie die Krake hält, machten die Community sie darauf aufmerksam, dass sie gerade dem Tod von der Schippe gesprungen war.

«Wir nahmen den Kleinen aus dem Wasser und haben ihn herumgegeben. Wir haben uns nichts dabei gedacht», sagt die Studentin im Video. Nachdem sie online von der Giftigkeit des Tieres erfahren habe, habe sie ihren Vater angerufen und geweint.

(L'essentiel/Nicolas Saameli)