Hunderte Menschen tanzten bis zum Tod

Vor 644 Jahren begannen die Bewohner von Aachen zu tanzen. Sie kamen aus den Häusern auf die Straße, an jeder Kreuzung schlossen sich mehr an. Es war einer der größten Ausbrüche der Tanzwut, ein Phänomen, das bis heute ungeklärt ist.

Tanzen bis zum Tod

Die Tanzenden konnten nicht mehr aufhören und tanzten bis zur Erschöpfung – oder sogar bis zum Tod. Im Buch «The Dancing Mania» beschreibt Autor Justus Friedrich Karl Hecker die Vorfälle in Aachen: «Sie bildeten Kreise, Hand in Hand, und schienen jede Kontrolle über ihren Körper verloren zu haben.»

Und weiter: «Dann fielen sie zu Boden, schrien und stöhnten, als hätten sie schreckliche Schmerzen. Dann wurden sie in Tücher eingewickelt, damit sie sich nicht mehr bewegen konnten, und beruhigten sich so nach und nach.»

Vom Teufel besessen

Die «Krankheit» breitete sich aus: In weiteren deutschen Städten wurde getanzt, in Holland und Belgien ebenfalls. Für die Kirche war der Fall klar: Die Tänzer mussten vom Teufel besessen sein – oder aber zumindest verflucht. Die Italiener glaubten, ein Spinnenbiss sei für die rhythmischen Bewegungen verantwortlich – es sei der Weg des Körpers, das Gift «auszuschütteln».

Später machte man das Gift eines Pilzes verantwortlich, der auf Roggen wächst: Mutterkorn. Bei einer Mutterkornvergiftung haben die Betroffenen Halluzinationen, Zuckungen und Wahnvorstellungen.

«Austanzen»

Die Pilztheorie wurde allerdings auch schnell wieder verworfen: Nicht in allen betroffenen Regionen ass man Roggen, außerdem trat die Tanzwut auch außerhalb der Regensaison auf – in Zeiträumen, in denen der Pilz nicht wuchs.

Ein größerer Ausbruch gab es in Straßburg im Jahr 1518. Dort weiß man, mit wem er begann: mit Frau Troffea. Innerhalb eines Monats tanzten 400 Menschen mit ihr. Dieser Ausbruch war besonders extrem, was vermutlich auch an den Lösungsansätzen der Stadt lag.

Die Verantwortlichen in Straßburg waren nämlich der Meinung, dass die Tanzenden die Bewegungen «austanzen» sollten. Deswegen organisierten sie Musiker und Säle, in denen sich die Betroffenen austoben konnten.

Tanzen in Trance

Viel wahrscheinlicher als Pilze oder Flüche: Wahnsinn. Die Tanzwut brach oft an Orten aus, an denen die Menschen großem Stress ausgesetzt waren und mit Hungernöten, Seuchen und der Angst vor übernatürlichen Kräften konfrontiert waren. Die Tänzer litten an einer psychologischen Überbelastung und flüchteten deswegen (unbewusst) in einen Trance-Zustand.

Nur in Trance sei es den Menschen überhaupt möglich gewesen, tagelang zu tanzen. Dass so viele Menschen davon betroffen waren, lässt sich mit Massenhysterie erklären. Eine andere Theorie glaubt an eine Sekte: Die Tanzenden seien religiöse Pilger gewesen.

So oder so: Bis heute ist nicht endgültig geklärt, warum im Mittelalter plötzlich Hunderte Menschen bis zur Erschöpfung tanzten.

(L'essentiel/mst)