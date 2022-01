Frau schrottet viermal ihr Auto an selber Stelle

Drei Opel und ein Peugeot, alles Totalschäden: Diese Bilanz von Selbstunfällen kann die Reinigungskraft Ingeborg K. aus Wiener Neustadt in den vergangenen sechs Jahren aufweisen. Jeden der Unfälle baute die 55-Jährige an derselben Stelle am Flugfeldgürtel, wo laut «Heute» an einer «besonders fiesen» Stelle eine Verkehrsinsel lauert. Ihren Schwager, so die Frau, erwischte es dort ebenfalls zweimal.

«Wenn es nass oder glatt ist, baut man da einen Crash», ist die Frau überzeugt. «Dann fliegt man aus der Kurve – da kannst gar nicht viel dagegen machen.» Ihre Angaben untermauert Ingeborg K. mit Beobachtungen, die sie gemacht hat: «Die Leute fliegen reihenweise aus der Kurve», sagt sie. Und sie muss es wissen, denn Ingeborg wohnt gegenüber der Unfallstelle.

« Er hat sich das Problem angesehen »

Ingeborg K. ist überzeugt: Die Verkehrsführung und damit die Behörden sind schuld an ihrer Unfallserie. Schon vor fast acht Jahren habe sie dem damaligen Bürgermeister Bernhard Müller das Problem unterbreitet – «und er hat sich das Problem vor Ort angesehen und verstanden», so K. Passiert sei allerdings bisher nichts.

Das Verkehrsamt kenne die Problematik, schreibt «Heute». Es sei um eine Lösung bemüht. Derweil klagt Ingeborg K.: «Auch andere Hausparteien aus unserem Bau sind betroffen. Was muss denn noch passieren?»



(L'essentiel/trx)