Impfstoffe könnten jahrelang vor Corona schützen

Wie lange hält der Impfschutz vor dem Coronavirus an? Wann muss die Impfung aufgefrischt werden? Diesbezüglich macht eine neue Studie jetzt Hoffnung: Zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna liegen nun interessante Forschungsergebnisse vor. Einer Studie zufolge, die zunächst in dem englischsprachigen Wissenschaftsmagazin Nature erschienen ist, sollen die Impfstoffe jahrelangen Schutz bieten. Auffrischungen seien demnach nicht zwingend notwendig.

Wie aus der Studie hervorgeht, soll durch den Impfstoff eine anhaltende Immunreaktion ausgelöst werden. Studienleiter Ali Ellebedy, Immunologe an der Washington University in St. Louis, äußerte sich gegenüber der New York Times zu den Forschungsergebnissen.

Auffrischung bei schwachem Immunsystem

Berichte vom vergangenen Herbst, wonach die Zahl der Antikörper nach einer überstandenen Coronainfektion schnell nachlässt, seien auf eine Fehlinterpretation der Daten zurückzuführen. Die Zahl sinke laut Ellebedy nämlich nicht auf Null, sondern bleibe bei einer gewissen Anzahl stehen. Zellen, die Antikörper produzieren, könnten das für den Rest des Lebens der Geimpften tun. Es sei «ein sehr gutes Zeichen», wie lang anhaltend die Immunität durch den Impfstoff ist, erklärte Ellebedy.

Wie in der Studie allerdings auch aufgeführt wird, benötigen Menschen, die dauerhaft mit Medikamenten behandelt werden, wohl dennoch eine Auffrischung. Personen mit schwachem Immunsystem könnten ebenfalls nicht so langanhaltend geschützt sein. Auch Mutationen bereiten den Wissenschaftlern Kopfzerbrechen. Ein dauerhafter Schutz könnte nicht mehr gegeben sein, wenn sich das Virus zu stark verändert.

(sw/L'essentiel)