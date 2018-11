Krebskranke Frauen sollten diese OP meiden

Minimalinvasive Eingriffe gelten als schonender als Operationen, bei denen der Körper des Patienten weiter geöffnet werden muss. Doch nun zeigen gleich zwei Studien, dass das Verfahren bei Gebärmutterhalskrebs nicht das beste ist.

Für die erste Untersuchung hatte das Team um Pedro Ramirez von der University of Texas in Houston 631 Frauen aus acht Ländern rekrutiert, bei denen Gebärmutterhalskrebs in einem frühen Stadium erkannt worden war. Diese teilten die Forscher in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe wurde konventionell, die andere minimalinvasiv operiert. Das Ziel: mehr über die langfristige Genesung und die Überlebenschancen der Patientinnen herauszufinden.

Studie musste gestoppt werden

Und das taten die Forscher. Der Unterschied zwischen den beiden Methoden entpuppte sich als so groß, dass die Wissenschaftler die Rekrutierung weiterer Frauen stoppen mussten, wie es im «New England Journal of Medicine» heißt. Dies, weil sich zeigte, dass minimalinvasiv operierte Patientinnen häufiger einen Rückfall erlitten und zudem schlechtere Überlebensaussichten hatten.

Konkret waren 4,5 Jahre nach dem Eingriff nur 86 Prozent der so Operierten noch krebsfrei. Bei den konventionell Behandelten waren es dagegen 96,5 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei den Überlebensraten. Drei Jahre nach dem Eingriff lebten aus der minimalinvasiven Gruppe noch 91,2 Prozent der Patientinnen, während es bei denen aus der anderen Gruppe 97,1 Prozent waren.

Onkologin Amanda N. Fader, die nicht an der Studie beteiligt war, wertet das in einem Kommentar zur Studie als «schweren Schlag» für die Technik.

Andere Daten, gleiches Ergebnis

Dieses Urteil festigt eine weitere wissenschaftliche Arbeit zum Thema, die ebenfalls in dem Fachjournal erschien. Darin verglich das Team um den Onkologen Alejandro Rauh-Hain die Daten von 2461 Frauen, die ebenfalls unter Gebärmutterhalskrebs litten und das Organ entweder konventionell oder minimalinvasiv hatten entfernen lassen.

Das Ergebnis ähnelte dem der Studie von Ramirez und seinen Kollegen. Auch in Rauh-Hains Auswertung waren diejenigen Frauen, die sich für die vermeintlich schonende Variante entschieden hatten, im Nachteil.

Weitere Studien notwendig

Wieso die Schlüsselloch-Methode bei Gebärmutterhals-Entfernungen oft negative Folgen nach sich zieht, ist unklar. «Eine Erklärung wäre, dass spezielle, bei der minimalinvasiven Methode benutzte Werkzeuge versehentlich Tumorzellen in umliegendes Gewebe verteilen können», erklärt Mitautorin Shohreh Shahabi von der Northwestern University in Chicago in einer Mitteilung.

Es könne aber auch sein, dass den Medizinern die Übung fehle, oder dass das Kohlendioxid, das während der OP zum Aufblähen der Bauchhöhle benutzt wird, den Tumor metastasieren lässt. Die offenen Fragen sollen nun in weiteren Studien geklärt werden.

