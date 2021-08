Mann findet im Schuppen verweste Babyleichen

Im Nordwesten Frankreichs machte ein Mann einen schrecklichen Fund. Durch den Tod seiner Frau räumte der Mann einen nahegelegenen Schuppen seines Haus auf. Dort entdeckte er in einem verschlossenen Schrank eine verweste Babyleiche, wie der Sender «BFMTV» am Dienstag berichtete. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Diese nahm daraufhin den Schuppen genauer unter die Lupe und stieß auf zwei weitere in Tüten gewickelte Leichen. Des Weiteren fand die Polizei noch zwei Messer.

Wie die Polizei mitteilte, war nicht sofort erkennbar, ob die Toten Neugeborene oder Säuglinge waren. Eine Autopsie wurde angeordnet. Der 41-Jährige wurde verhört. Seine Frau war Anfang des Monats plötzlich an Krebs gestorben. Das kinderlose Paar war bisher polizeilich nicht aufgefallen.

Bislang keine Verhaftungen

Ein Ermittlungsrichter sagte: «Als Erstes werden forensische Untersuchungen durchgeführt, um die Kinder zu identifizieren. Die entnommene DNA wird mit der DNA aller Personen verglichen, die sich in den Räumlichkeiten aufhielten.»

Bis jetzt seien noch keine Personen verhaftet worden. Alle Personen, die an der Entdeckung beteiligt gewesen seien, werden nun verhört. Die Ermittlungen hätten erst gerade begonnen, so der Staatsanwalt.

