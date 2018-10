Große Familie, geringeres Krebsrisiko

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kinderreiche Familien haben ein geringeres Krebsrisiko. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Universitäten Zürich und Adelaide in ihrer im Fachjournal «BMC Cancer» veröffentlichten Studie. Überraschend ist, dass die Familiengröße Männer sogar noch besser schützt als Frauen.

Bei der Auswertung von Daten aus 178 Ländern haben Forscher des Instituts für Evolutionäre Medizin der UZH und der Adelaide Medical School einen Zusammenhang zwischen der Familiengröße und dem Krebsrisiko gefunden, wie die UZH am Mittwoch mitteilte.

Deutlicher Effekt

Weltweit nimmt die Häufigkeit verschiedener Krebsarten zu, je kleiner eine Familie ist. Dieser Effekt ist unabhängig von Einkommen, Urbanisierungsgrad und Alter. Eine schützende Wirkung hat dabei nicht nur die Kernfamilie, also Eltern und Kinder, sondern auch die Größe des Haushalts einschließlich der Mitglieder der Großfamilie.

Konkret zeigte das Team um Frank J. Rühli: Je größer die Familie ist, desto weniger häufig treten bestimmte Krebsarten auf wie Hirntumor, Blasen-, Lungen-, Magen-, Haut-, Brust-, Dickdarm-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs.

Emotionales Umfeld macht den Unterschied

Bislang war bekannt, dass Krebsarten wie Brust- oder Eierstockkrebs von der Anzahl der Schwangerschaften abhängt: Je größer die Anzahl der Schwangerschaften, desto geringer die Gefahr, an diesen Krebsarten zu erkranken.

Überraschenderweise hat die aktuelle Studie nun gezeigt, dass Männer durch eine große Familie sogar noch besser geschützt sind als Frauen. Dies sei zwar erstaunlich aber erklärbar, heißt es in der Mitteilung. So schaffe das Familienleben, auch wenn es in mancher Hinsicht stressig sein könne, ein besonderes emotionales Umfeld, das sich positiv auf die allgemeine Resistenz gegen Krankheiten und eben auch gegen Krebs auswirken könne.

(L'essentiel/fee/sda)