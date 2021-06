Giftige Spinne beißt Schüler auf Schultoilette

Tschechien hat eine Schule wegen einer Giftspinne für mehrere Tage geschlossen. Das Spinnentier habe auf dem Klo einen Schüler gebissen, teilte die Leiterin der Schule in Mladá Boleslav am Donnerstag mit. Dem Jungen gehe es gut. Toxikologische Untersuchungen haben nach Angaben der Stadtverwaltung ergeben, dass es sich um eine Vogelspinne handelte. Dieser Ansicht seien auch Spinnenexperten, hieß es.

Wer das Krabbeltier in die Grund- und Mittelschule gebracht hat, war zunächst unklar. Bisse der meisten Vogelspinnen gelten als schmerzhaft, aber in der Regel harmlos. In manchen Fällen kann es jedoch zu einer ernsten allergischen Reaktion kommen. Die Schule will ihr Gebäude nun komplett desinfizieren lassen, um die Spinne zu vertreiben. Mladá Boleslav liegt knapp 50 Kilometer nordöstlich von Prag.

(L'essentiel/DPA/mur)