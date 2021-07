Mann wollte seine Ehefrau mit einer Zimtschnecke töten

Wegen versuchten Mordes mit einer vergifteten Zimtschnecke an seiner von ihm getrennten Ehefrau ist ein 39 Jahre alter Mann zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sah in dem Fall einen klaren Mordversuch, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Demnach rettete die Frau nur, dass sie das Gebäck nur zur Hälfte aß. Hätte sie die Zimtschnecke ganz gegessen, wäre sie wohl gestorben. Der Mann hatte das Gebäck laut BR24 mit einem starken Schlafmittel versetzt. Die Frau erlitt Lähmungserscheinungen und konnte nicht mehr sprechen. Im Krankenhaus wurde zunächst ein Schlaganfall vermutet.

Neben versuchten Mordes verurteilte das Gericht den IT-Techniker auch wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er muss außerdem in eine Entziehungsanstalt. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft gefordert, die Verteidigung hatte die Tötungsabsicht bestritten und nur eine Verurteilung wegen Körperverletzung gefordert. Der Mann hatte vor Gericht unter Tränen angegeben, er habe seine Frau keinesfalls töten, sondern nur «außer Gefecht setzen» wollen.

Auch Schwiegermutter vergiftet

Der Mann gab seiner von ihm getrennten Frau die Zimtschnecke, als er den gemeinsamen Sohn abholen wollte. Angeblich wollte er sich durch die Vergiftung mehr gemeinsame Zeit mit dem Kind verschaffen. Das Gericht sah die Mordabsicht auch deshalb, weil der Mann seine Frau anschließend allein ließ.

Die Frau war schwer erkrankt. Auch die Schwiegermutter erlitt eine Vergiftung und befand sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr, weil sie zwei Tage später die andere Hälfte der Zimtschnecke aufgegessen hatte.





(L'essentiel/AFP/trx)