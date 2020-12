Polizei crashte Swingerparty mit 40 Gästen

Eine illegale Sexparty in einem Hotel in Karlsruhe hat am Samstagabend für Wirbel gesorgt. Die Polizei hatte einen anonymen Tipp bekommen und löste die Party wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung auf.

In flagranti erwischt

Rund 40 «überwiegend nur sehr spärlich» bekleideten Frauen und Männer wurden in flagranti von den Beamten erwischt. Sie trugen auch keinen Mund-Nasen-Schutz.

Die Teilnehmer allesamt zwischen Mitte 20 und Mitte 50 mussten ihre Daten den Polizisten bekanntgeben. Gegen die Gruppe wird nun wegen Verstößen gegen die Coronavirus-Regeln ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein anonymer Zeuge die Beamten gegen 21.25 Uhr informiert, dass in einem Hotel in Hagsfeld eine Swingerparty mit mehreren Personen stattfände. Unter den Teilnehmern waren auch Gäste aus anderen Bundesländern sowie aus dem benachbarten Ausland.

Marihuana und Kokain gefunden

Nach Angaben eines Polizeisprechers mussten die Partygäste knapp 100 Euro Eintritt zahlen. Einige Räume wurden als Umkleide genutzt, Gästeliste gab es aber keine.

Wer die Sexparty wie genau organisiert hatte, ist laut Polizei noch unklar. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, soll es sich um eine Frau handeln. Zudem wurden bei manchen Gästen Marihuana und kleine Mengen Kokain gefunden.

Eine weitere Sexparty fand am Samstagabend in Stuttgart in einem Bondagekeller statt. Hier waren acht Personen mit dabei. Das Event wurde ebenfalls von der Polizei aufgelöst.

(L'essentiel/red)