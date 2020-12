Schießerei in Halle löst Polizei-​​Großeinsatz aus

In Halle-Ammendorf im deutschen Sachsen-Anhalt ist es am Montagabend zu einer Schießerei gekommen. Dies berichtet «Bild» unter Berufung auf Polizeiangaben. Zwei Personengruppen seien aneinandergeraten und ein Kleinkind sei leicht verletzt, aber nicht angeschossen worden. Es wurde laut Angaben eines Polizeisprechers ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Zeitung sollen sich die Täter, nach denen nun gefahndet wird, in Halle-Neustadt aufhalten. Auch dort sei die Polizei im Einsatz.

Augenzeugen berichten gegenüber der «Mitteldeutschen Zeitung», dass ein Kinderwagen mit einem Kleintransporter umgefahren worden ist. Ob dies eine gezielte Attacke war, ist unklar. Auch zu den Hintergründen des Vorfalls liegen noch keine Angaben vor.

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort, mehrere Straße wurden abgeriegelt. Im Vorfeld der Auseinandersetzung soll es zu einer Sachbeschädigung gekommen sein. Auf Bildern ist ein Transporter mit Einschusslöchern zu sehen. Laut der «Mitteldeutschen Zeitung» wurde die Bundesstraße in Dessau-Süd abgeriegelt.

(L'essentiel/Katja Fässler)