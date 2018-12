Disco-​​Abend in Italien endet mit Tragödie

Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in Italien sind fünf Jugendliche ums Leben gekommen. Auch eine Mutter starb in der Nacht von Freitag auf Samstag im Club «Lanterna Azzurra» in der Gemeinde Corinaldo bei Ancona. Sie hatte ihre Tochter zum Auftritt des Mailänder Rappers Sfera Ebbasta begleitet. Doch dazu kam es gar nicht erst. Noch vor dem Beginn soll Reizgas versprüht worden sein. Die Besucher gerieten in Panik. Die Ermittler prüfen, ob auch mögliches Fehlverhalten der Disco-Betreiber zur Katastrophe führte.

«Es war eine Szene zum Erschaudern. Ich hatte Leute über und unter mir», sagte eine 19-jährige Besucherin, die sich am Bein verletzte, laut Nachrichtenagentur Ansa. «Ein Mädchen, das noch unter mir lag, schrie und sagte "Ich sterbe, mir geht es schlecht".» Dutzende Menschen zogen sich in dem Gedränge teils schwere Quetschungen oder Knochenbrüche zu. Sieben Verletzte seien noch immer in kritischem Zustand, sagte ein leitender Arzt in Ancona der Nachrichtenagentur ADNkronos. Drei Mädchen und zwei Jungen verloren ihr Leben. Sie waren 14, 15 und 16 Jahre alt.

«Wir haben all diese Leute gesehen, die auf den Notausgang zusteuerten, aber am Anfang haben wir nicht verstanden, warum», sagte eine Augenzeugin dem Fernsehsender Rai. «Nach einer Weile haben wir auch angefangen zu husten.» Ein anderer Jugendlicher sagt, er habe gesehen, wie sich die Menschen übereinanderstapelten und um Hilfe schrien. «Es war verheerend.» Medienberichten zufolge soll ein Jugendlicher identifiziert worden sein, der das Reizgas versprüht haben könnte.

Auch der Papst ist fassungslos

Unterdessen machten unterschiedliche Zahlen der verkauften Tickets die Runde. Nach Gesprächen mit den Ermittlern hatte Regierungschef Giuseppe Conte am Samstag gesagt, es seien rund 1400 Tickets für das Konzert verkauft und nur einer von drei Räumen in der «Lanterna Azzurra» genutzt worden. Dieser habe allerdings nur Platz für weniger als 500 Menschen gehabt. Ein führender Carabinieri stellte am Sonntag laut Nachrichtenagentur Ansa klar, es seien 680 Tickets verkauft und rund 500 am Eingang entwertet worden.

Die Tragödie löste Fassungslosigkeit aus. «Mit 15 Jahren darf man so nicht sterben», erklärte Innenminister Matteo Salvini. Es sei seine Pflicht, «die Verantwortlichen für die sechs entrissenen Leben zu finden, diejenigen, die aus Boshaftigkeit, Dummheit oder Habgier einen Party-Abend in eine Tragödie verwandelt haben». Was passiert sei, lasse einen wie «versteinert» zurück, erklärte Staatspräsident Sergio Mattarella. Auch der Papst zeigte sich bestürzt.

Auf einem von italienischen Medien veröffentlichten Video soll der Moment zu sehen sein, in dem die Menschenmasse in Richtung eines Ausgangs drängt. Der Weg ist wie ein Flaschenhals, in dem es kein Vor und Zurück zu geben scheint. Dann gibt die Balustrade auf der einen Seite plötzlich nach. Dutzende Menschen stürzen. Augenzeugen sagten Reportern, ein Notausgang soll versperrt gewesen sein.

Rapstar verurteil Benutzung von Pfefferspray in Diskotheken

Es sei schwierig, Worte für den Schmerz zu finden, schrieb der Rapstar, der mit richtigem Namen Gionata Boschetti heißt, auf Instagram und sagte kommende Veranstaltungen ab. Seine Fans sollten darüber nachdenken, wie «gefährlich und dumm es ist, Pfefferspray in einer Diskothek zu benutzen». Der Booking-Agentur zufolge ist Boschetti zum Zeitpunkt der Tragödie noch nicht in dem Club gewesen. Die Facebook-Seite der «Lanterna Azzurra» ging mittlerweile offline.

In Italien erinnerten die Ereignisse viele an die Massenpanik im Juni 2017, die beim Public Viewing des Champions-League-Finals ausbrach. Damals wurde Reizgas gesprüht, 1500 Menschen wurden verletzt. Verantwortlich dafür soll eine Diebesbande gewesen sein, die Fans ausrauben wollte.

